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RTÜK Başkanı'ndan Deprem Yayınları Hakkında Uyarı

RTÜK Başkanı'ndan Deprem Yayınları Hakkında Uyarı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili yayıncıları dikkatli olmaya çağırdı ve teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili, "Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili makam ve resmi mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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