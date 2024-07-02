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RTÜK Başkanı: Medya kaynağı belirsiz bilgilere yer vermemeli

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa tacizi iddiaları üzerine çıkan olaylara ilişkin, medyanın kaynağı belirsiz bilgilere yer vermemesi gerektiğini söyledi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa tacizi iddiaları üzerine çıkan olaylara ilişkin, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimizde yaşanan münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişimini ülke olarak dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizde bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda gerçek olayın seyrini maalesef çok kimse görmemektedir. Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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