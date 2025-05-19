RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan bağımsızlık mücadelesinin 106. yıl dönümünde, şanlı milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."