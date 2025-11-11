Haberler

RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı: Askeri Kargo Uçağı Düşüşü Hakkında Dikkatli Olun

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili medya kuruluşlarına resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Daniş, kazanın ardından olası bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının konuya dair açıklamasında bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Paylaşımında "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
