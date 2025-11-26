RTÜK Başkanı Daniş, İletişim Başkanı Duran ile Görüştü

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştü. Daniş, görsel-işitsel medya alanındaki gelişmeler ve doğru bilgilendirme süreçlerine ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti.

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görsel-işitsel medya alanındaki güncel gelişmeler ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik konuları verimli bir sohbet ortamında ele aldıklarını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın stratejik iletişimden kamu diplomasisine, Türkiye'nin nitelikli temsiline ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi faaliyetlerine kadar birçok alanda ortaya koyduğu kurumsal yaklaşımı dinlemenin kendileri için değerli olduğunu ifade etti.