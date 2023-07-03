RTÜK, Aile Kurumunu İnciten Yayınları Kabul Etmiyor

RADYO ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aile kurumunu inciten, manevi ve kültürel değerlere saldıran yayınları kabul etmediğini açıkladı. RTÜK, geleneksel yayıncılık ve internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanlarının içerik denetimlerini titizlikle yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, RTÜK'ün milli güvenlik, terör propagandası, çocuk istismarı gibi konularda sıkı denetimler yaptığı vurgulandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili bildiriyi paylaştı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurumu'nca (RTÜK), "Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez" açıklamasında bulunuldu.

RTÜK tarafından, geleneksel yayıncılık ve internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanlarının içerik denetimleri konularını içeren bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "Üst Kurulumuz internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanının düzenleme faaliyetlerini titizlikle yerine getirmiş ve tüm yayınların olduğu gibi bu alanın da içerik denetimlerine hız vermiştir. İzleme uzmanlarımız, bahse konu platform yayınlarını dikkatle takip etmektedir. Son dönemde vatandaşlarımızdan da bu platformlara ilişkin çokça şikayet almaktayız. Alo 178 RTÜK İletişim Hattı, CİMER gibi mecralar üzerinden fazlaca vatandaş bildirimi kayıtlarımıza girmiştir. RTÜK'ün her zaman ifade edilen kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlikten taviz vermeyen Üst Kurulumuz, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade etmez. Üst Kurul, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine izin vermez. Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurulumuz yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapar. Milli ve manevi değerlerimizi gözeten RTÜK, kutsal bildiği aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlıdır. RTÜK, geleceğimizi tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele eder. Geleneksel yayıncılarımızın yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlal edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bildiriyi Twitter hesabından paylaşarak, "Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez" dedi.