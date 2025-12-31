RTÜK Başkanı Daniş'ten Üst Kurulun 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış, ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Daniş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçlerinin 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlalleri esas alınarak yürütüldüğünü bildirdi.

Üst Kurul kararlarının gerekçeli olarak alındığını ve bu kararların kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Daniş, kararların yargı denetimine açık olduğunu, yayın kuruluşlarının hukuki başvuru yollarını kullanabildiğini aktardı.

Daniş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış, ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır. RTÜK, ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser, ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür. Üst Kurul Üyemiz Sayın İlhan Taşcı'nın yapmış olduğu paylaşıma istinaden, ilgili bilgilendirici açıklamamız kamuoyuna saygıyla duyurulur."