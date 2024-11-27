RTÜK, 11 Televizyon Kanalına 13 Yaptırım Uyguladı

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün toplantısında 11 kanala 13 ayrı yaptırımın uygulandığını bildirdi. Keser, Arka Sokaklar isimli dizinin tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümünün "milli manevi değerlere aykırı olduğu" gerekçesiyle ceza aldığını belirtti. Keser, Halis Bayancuk'un Akit TV'deki laiklik karşıtı söylemlerinin ise başvurularına rağmen gündeme alınmadığını açıkladı.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün haftalık toplantısında alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Keser, aralarında Halk TV, Flash Haber, Tele 1, SZC TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport+, Exxen, TV8'in yer aldığı 11 kanala, 13 ayrı yaptırım uygulandığını söyledi.

Yaptırıma uğrayan televizyon kanalları, programları ve dizileri hakkında bilgi paylaşan Keser, "Tartışma programlarında ifade edilen görüş ve iddiaların, doğruluk cenderesine alınması, basın özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini boğma noktasında. Bu bağlamda verilen cezalara karşı oy kullandım" dedi. Keser, ceza alan içeriklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"MHP'den üç milletvekilinin istifasının değerlendirildiği ROTA programında kullanılan 'Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş' ve 'Erdoğan görüntüleri izletmiş' alt yazıları 'tarafsızlık-doğruluk' ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Yenidoğan Çetesi"nin konuşulduğu Arena programında İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi ile ilgili gündeme getirdiği iddialar, tarafsızlık-doğruluk ilkelerine aykırı bulunarak SZC TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

Flash Haber TV'ye, sunucu Fatih Ertürk'ün Başkentte Gündem programında 'Neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz?' sorusuyla toplumun bir kesiminin kötü olaylara müstahak olduğunu ima ettiği ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, Can Ataklı'nın 'bazen de böyle tersten çakarlar işte', 'bu kadar kafasızlık olur mu ya' ifadeleri, kaba ve argo olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Tele 1'e, program sunucusu Musa Özuğurlu'nun Gazeteci Yavuz Donat ile ilgili ifadeleri insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Hiranur Vakfı'nda yaşanan sürecin drama hali yaptırıma uğradı. Arka Sokaklar dizisinin, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, milli ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.

Şiddet sahneleri nedeniyle; 'Sahipsizler' dizisi için Star TV'ye, 'Yabani' dizisi için NOW TV'ye ve 'Deha' dizisi için Show TV'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Tartışma programlarında ifade edilen görüş ve iddiaların, doğruluk cenderesine alınması, basın özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini boğma noktasında. Bu bağlamda verilen cezalara karşı oy kullandım. Şiddet içerikli yayınlarla etkin mücadele de adil ve tarafsız bir tutumla mümkün."

Tuncay Keser, Halis Bayancuk'un Akit TV'deki laiklik karşıtı söylemlerinin ise başvurularına rağmen gündeme alınmadığını bildirdi.