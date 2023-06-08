RTEÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri plajda temizlik yaptı

Rize'nin İyidere ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri ile öğreciler, plajda kıyı ve su altı temizliği gerçekleştirdi. Dalgıç kıyafetleriyle denizin alt ve yüzeyinde yapılan temizlik çalışmasında 150 kilogram çöp çıkarıldı. Plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratma amaçlanan etkinlikte, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Ülgen Aytan, plastiklerin denizlerdeki zararlarına dikkat çekti.

RİZE'nin İyidere ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri ile öğreciler, plajda kıyı ve su altı temizliği gerçekleştirdi. Dalgıç kıyafetleriyle denizin alt ve yüzeyinde yapılan temizlik çalışmasında 150 kilogram çöp çıkarıldı. RTEÜ Su ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su altı Teknolojisi Bölümü, öğrencileri ile öğretim görevlileri, İyidere ilçeside yer alan Sarayköy Plajı'nda, 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikle dalgıç kıyafetini giren öğrenciler su altından plastik manken, otomobil lastiği, kopmuş ağlar ve çok sayıda plastik atık çıkardı. Etkinlikte toplanıp poşetlenen çöpler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratma amaçlanan etkinlikte, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Ülgen Aytan, Bugün burada yaklaşık 150 kilograma kadar çöp topladık. Günlük hayatta kullandığımız her plastiğe burada rastlamak mümkün, burada plastikleri en iyi şekilde bertaraf etmemizin bir göstergesidir. Bu plastikler, kıyı ve deniz arayüzünde sürekli gidip gelerek, parçalanıyorlar. Mikro ve nano plastiğe dönüşüyorlar. Mücadele konusunda ise plastik azaltma yoluna gitmemiz lazım. Bireyselde başlayan bir süreç ama uluslararası tehditlerle denizler giren miktarın kısa süre azaltılması gerekmektedirö dedi.

Plastiklerin insan vücudunda oluşturduğu zararları anlatan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da Yakın zamandaki zarar araştırmalarının bulguları bizde kaygı yaratacak ölçüde, örneğin kanseri tetikleyebiliyor. Kadınların doğurganlıkları ve hormonal bozukluklar gösterip, bağışıklık sistemimizi baskıladığı belirtiliyor. Plastiklerin üzerindeki kimyasal yapılar östrojen hormonunu taklit edebiliyor. Buda hormonal dengenin bozulmasına neden olabiliyor. Tam adını koyup isimlendiremediğimiz hastalıklara yol açabiliyorö dedi.