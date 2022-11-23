Rsv, Kovid-19 ve Grip ABD Hastanelerini Çöküşün Eşiğine Getirdi

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Highland Park'taki North Shore Hastanesi'nde polis araçları görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Vincent Johnson/Xinhua)

Ülkede sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışan yarım milyondan fazla kişi Eylül ayında işlerinden ayrıldı.

NEW YORK, 22 Kasım (Xinhua) -- The Washington Post'un hafta sonu bildirdiğine göre ABD'de zaten aşırı yüklenmiş sağlık sisteminin üzerine bir dizi solunum yolu hastalığı (RSV, koronavirüs, grip), personel sıkıntısı ve huzurevlerinin kapanması gibi sorunların eklenmesi nedeniyle hastaneler dolup taştı.

Gazetenin haberinde "Uzmanlar, sorunun önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğine inanıyor" denildi.

Haberde Boston'daki Mass General Brigham'ın Başkanı ve CEO'su Anne Klibanski'nin "Bu sadece bir sorun değil. Bu bir kriz" dediği aktarıldı. Klibanski, "Acil servislerimizin koridorlarında hastalara bakıyoruz. Büyük bir kapasite krizi var ve hastalara doğru şekilde bakmak ve hepimizin sağlaması gereken en iyi bakımı sağlamak giderek daha imkansız hale geliyor" dedi.

Haberde ülkede sağlık ve sosyal hizmetler sektörlerinde, - kısmen koronavirüs pandemisiyle ilişkili tükenmişliğin kanıtı olarak - yarım milyondan fazla insanın Eylül ayında görevlerinden ayrıldığı ve Amerikan Tabipler Birliği'nin her 5 doktordan 1'inin iki yıl içinde bu alanı bırakmayı planladığını söylediği belirtildi.

American College of Emergency Physicians Başkanı Christopher S. Kang, pandeminin başlangıcından bu yana sağlık çalışanlarının artan şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Haberde, Amerikan Hastaneler Birliği'ne göre pandemi başladığından beri hemşirelerin yüzde 44'ünün fiziksel şiddet, yüzde 68'inin ise sözlü tacize uğradığı bildirildi.