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RSF, Rusya'nın AB basın kuruluşlarına yaptırım kararını kınadı

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Rus hükümetinin, Fransız Le Monde gazetesinin de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararını kınadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Rus hükümetinin, Fransız Le Monde gazetesinin de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararını kınadı.

RSF'nin, X hesabından, Rusya'nın "mütekabiliyet gereği" AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, RSF'nin Rusya'nın bu kararını kınadığı belirtilerek, "Rusya, bağımsız medyayı engelledi. AB, demokrasilerin açıklığından yararlanarak kapalı bir devletin 3 propaganda yayınını engelledi." ifadesi kullanıldı.

AB, Rus medya kuruluşlarını yasaklamıştı

AB Konseyi 2 Mart 2022'de, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe sokmuştu.

Konsey, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından 25 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da AB'nin, 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılarak, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca açıklanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, La Repubblica, La Stampa, Belsat, Le Monde ve Politico da bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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