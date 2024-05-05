RSF İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma kararını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail hükümetinin Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararını şiddetle kınadı.

Basın özgürlüğünü savunan uluslararası kuruluş RSF'nin X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail hükümetinin oy birliğiyle Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı bildirildi.

Paylaşımda, Gazze'deki savaşa ilişkin yayınları nedeniyle Katar merkezli kanala "sansür" uygulayan İsrail hükümetinin bu "baskıcı" kararının şiddetle kınandığı vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.