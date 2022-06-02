ROTTERDAM - Dünyada kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısı en fazla Hollanda'da - Haberler

Nüfusu 17 milyon olan Hollanda'da, 23 milyon bisiklet ve dünya genelinde kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısı 1,3 ile "bisikletler diyarı" olarak anılıyor.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 2018'de 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti.

Bu günde, toplumda bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinliklerin düzenlenmesi teşvik ediliyor.

Hollanda Bisikletçiler Birliği tarafından açıklanan verilere göre, dünya genelinde bulunan 1 milyar bisikletin yüzde 2,3'üne sahip olan ülkede kişi başına ortalama 1,3 bisiklet düşüyor.

Hollanda'yı kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısında 0,8 ile Danimarka, 0,6 ile Japonya, 0,5 ile Belçika, 0,4 ile Çin ve 0,3 ile ABD takip ediyor.

Hollanda

Hollanda'da günlük hayatın parçası olan bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor.

17 milyon nüfusu ile dünyadaki nüfusun yüzde 0,2'sini oluşturan Hollanda'da, 23 milyon bisiklet bulunuyor.

Ülkede en çok iş giderken ve çocukların okula taşınmasında kullanılan bisiklet, hava şartları ne olursa olsun eğlence için de tercih ediliyor. Bu kapsamda bisiklet, yüzde 22 iş, yüzde 18 okula gitmek, yüzde 14 alışveriş için kullanılıyor. Ayrıca yüzde 31 eğlence ve yüzde 16 diğer amaçlar için bisiklete biniliyor.

Bisikletin yaşam biçimi olduğu Hollanda'da her yıl yaklaşık 1 milyon yeni bisiklet satılıyor. Bunların yarısı, üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan elektrik destekli bisikletlerden oluşuyor.

Bisikletle çocuk yaşta tanışan halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor.

Paylaşımlı bisiklet uygulamasının aktif olduğu ülkede 300'den fazla farklı noktada yaklaşık 22 bin bisikleti var. Bu bisikletler belirli ücret karşılığı kiralanıp kullanıldıktan sonra alınan noktaya tekrar bırakılıyor.

Dünyanın çevresinin genişliğine yaklaşan 37 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu ülkede, bisikletle kişi başı yılda ortalama 888 kilometre, ülke genelinde ise yılda yaklaşık 15 milyar kilometre yol katediliyor.

Sağlığa yararlı olduğu ve özellikle büyük şehirlerde trafiğe takılmayı önlediği için tercih edilen bisiklet aynı zamanda ekonomikliğiyle de popüler bir taşıma aracı.

10 işçi, haftada üç gün araba yerine bisiklet kullandığı ve işe gidiş gelişlerde 20 dakika tek yönlü bisiklet sürdüğü takdirde, işverene zindelik, üretkenlik ve devamsızlıktan kaçınma açısından yıllık 18 bin 654 avro tasarruf sağlıyor.

Tren istasyonlarının çevresi bisikletler için park yeri olarak ayrılırken, istasyonların merkezi sayılan Utrecht kentinde 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkı bulunuyor.

Kadınlar erkeklere göre bisikleti yüzde 80 daha fazla tercih ediyor. Kadınlar bisikleti yılda 180 milyon, erkekler ise 100 milyon kez kullanıyor.

Hollanda'da yılda yarım milyon bisiklet çalınıyor. Çalınan bisikletler nedeniyle oluşan maddi zarar ise yıllık 600 milyon doları buluyor.

İspanya

İspanyollar, Avrupa Birliği ülkeleri içinde bisiklet kullanımı bakımından orta seviyelerde bulunuyor.

Global Consumer Survey şirketinin 2021 yılında yayımladığı bir ankete göre İspanya'da 18-64 yaş arası nüfusun yüzde 24'ü haftada en az iki kez şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ediyor.

İspanyolların yüzde 7'si bisikleti günlük kullanırken, nüfusun yüzde 48'i kendisini bisiklet kullanıcısı olarak niteliyor.

Hükümet, ülke geneli ulaşımda günlük bisiklet kullanımını 2030'a kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Şehirlerin yüzde 47'sinde vatandaşlar için halka açık ucuz elektrikli bisiklet kiralama (aylık 25 -50 avro arasında) hizmeti sunulan İspanya'da özellikle Vitoria, Sevilya, Barselona, Valensiya, San Sebastian, Las Palmas ve Zaragoza'da bisiklet kullanımı yoğun bir şekilde görülüyor.

İsviçre

Kovid-19 salgını sonrası bisiklet ve elektronik scooter satışlarının arttığı İsviçre de ise her 100 hanenin 69'unda en az bir bisiklet bulunuyor.

Her yıl ortalama 320 bin bisikletin satıldığı ülkedeki ulusal ve şehir içi bisiklet yollarının toplamı 8 bin 500 kilometreyi buluyor.

Ülkede 9 ulusal ve 54 bölgesel bisiklet yolu bulunurken yerel yönetimler, trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevre dostu ulaşımı teşvik etmek için bisiklet şeritli yol sayısını çoğaltıyor.

Almanya

İsviçre gibi bisiklet ve elektronik scooter satışlarının arttığı Almanya'da ise 81 milyon bisiklet bulunuyor.

Ülkede geçen yıl 2,3 milyon bisiklet üretildi.

Münster kenti Almanya'da bisiklet kenti olarak biliniyor.

Almanya bisiklet ihtiyacının yüzde 20'sini Kamboçya'dan ithal ediyor.

Ülkede en popüler olan bisiklet yolu ise Elbradweg. Çekya sınırındaki Cuxhaven'den Bad Schandau'ya kadar giden yol 860 kilometre uzunluğunda.

Özellikle Berlin eyaleti çevre dostu ulaşımı teşvik etmek için bisiklet şeritli yol sayısını çoğaltıyor.VV