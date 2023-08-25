Rotary 2440. Bölge Federasyonu, AKUT'a minibüs ve arama kurtarma ekipmanları bağışladı

Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) minibüs ve arama kurtarma ekipmanları bağışladı. AKUT ekibine teslim edilen araç ve malzemeler, AKUT'un çalışmalarına güç katacak.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) minibüs ve arama kurtarma ekipmanları bağışladı.

Federasyon ve AKUT arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında alınan minibüs ile cihazlar, Kültürpark'ta düzenlenen törenle AKUT ekibine teslim edildi.

AKUT 2. Başkanı Esra Üstünkaya, araç ve içerisinde bulunan malzemelerin kendilerine güç katacağını söyledi.

Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren de kendilerine ve AKUT'a gelen tüm yardımlar için teşekkür etti.???????