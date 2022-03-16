Rosebella Kozmetik'e 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde önemli ödül - Haberler

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Rosebella Kozmetik'e 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde önemli ödül

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Rosebella Kozmetik'e 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde önemli ödül

Rosebella Kozmetik, 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Genel Müdür Hacer Aydın, "4. yılımızda böyle bir anlamlı ödüle layık görülmek bizim için gurur verici" dedi.

Lob'ın İnternational tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde birbirinden önemli kurumlar, ödüle layık görüldü.

KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN YILDIZI

Törende ödüle layık görülenler arasında Hacer Aydın'ın Genel Müdürlüğü'nü yürüttüğü Rosebella Kozmetik de vardı. Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, ekibi adına Hacer Aydın aldı.

"4. YILIMIZDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEK GURUR VERİCİ"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Rosebella Kozmetik Genel Müdürü Hacer Aydın, "4. yılımızda böyle bir anlamlı ödüle layık görülmek bizim için gurur verici. Kalite, yola çıktığımız ilk günden bu yana vazgeçemediğimiz en önemli ilkemiz. Bu ödülle kalitemizi tescillemiş olduk" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Rosebella, Güncel, Haberler

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