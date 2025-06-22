Rosatom, ABD'nin Saldırılarını Değerlendirdi: Buşehr Nükleer Santrali Güvende

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemediğini belirtti. Likhachev, sulh ortamının sürdüğünü ve durumun sakin olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin saldırılarının, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemediğini açıkladı.

Likhachev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi.

Buşehr Nükleer Santrali'nin bulunduğu sahadaki durumun "sakin" olduğunu belirten Likhachev, "Dün geceki saldırılar, İran topraklarının bu bölümünü etkilemedi." ifadesini kullandı.

Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "İki nükleer santralin inşasında yer alan personelimiz için bir tehdit olması durumunda derhal tahliye sürecini başlatmaya hazırız. İlk adım olarak kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali'nde çalıştıklarını belirterek, "250 kişi bulunuyor, 600'e çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu, bir destek değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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