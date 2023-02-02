Röportaj: Volkswagen, Çin'de Daha Fazla İşbirliği Fırsatı Hedefliyor

CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, Xinhua ile gerçekleştirdiği yakın tarihli bir röportajda, Çin'in Volkswagen için en önemli pazar olduğunu ve şirketin gelecekte ülkede daha fazla işbirliği fırsatı arayacağını söyledi.

CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, Xinhua ile gerçekleştirdiği yakın tarihli bir röportajda, Çin'in Volkswagen için en önemli pazar olduğunu ve şirketin gelecekte ülkede daha fazla işbirliği fırsatı arayacağını söyledi.

2022'de Volkswagen, Çin ana karası ve Hong Kong pazarlarına 3,18 milyondan fazla araç teslim etti. Teslim edilen araçların arasında, yeni enerjili araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 37,1 artışla 206.500'e ulaşırken, saf elektrikli modellerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 68,2 arttı.

Blume, "Çin'de Audi ve Porsche gibi güçlü bir ürün gamımız var. Yeni teknolojilerden yararlanarak ve yeni ürünler geliştirerek ürün gamımızı genişletmeye devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Volkswagen'in Çin'de birçok ortağı bulunuyor. Bunlardan biri, 1953 yılında Jilin Eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan ve Çin otomobil endüstrisinin beşiği olarak kabul edilen Changchun şehrinde kurulan Çin FAW Grup Ltd. Şti.

Blume, "FAW Grup ile son 30 yılda çok başarılı bir işbirliğimiz oldu ve gelecekte de daha çok çalışmaya ve samimi bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

2022'de FAW Grup, 3,2 milyon adet araç satışı gerçekleştirerek işletme gelirini 630 milyar yuana karını ise 49 milyar yuana çıkardı.

Blume, geçen Kasım ayında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte Çin'i ziyaret etti ve gelecekteki işbirliğini görüşmek üzere Çinli hükümet yetkilileriyle önemli toplantılar yaptı.

Blume, Bahar Festivali tatilinden sonra, bu hafta Çin'deki Changchun, Shanghai ve Hefei şehirlerini içeren bir gezi daha planladı. Blume bu gezide pazarı ve sınır teknolojilerini daha iyi anlamayı ve ülkede yeni potansiyel ortaklar kazanmayı umuyor.

Blume'a göre, şirket sadece Çin pazarını değil, aynı zamanda Çin'deki özellikle yüksek teknoloji ve elektrik dönüşümü sektörlerindeki işbirliği fırsatlarını da çok önemli buluyor. Geçen yılın sonunda Volkswagen, Çinli otomotiv çip şirketi Horizon Robotics ile ortaklığını duyurmuştu.

Blume, "Bu tür ortaklıklar gelecekte daha da önemli hale gelecek ve ortaklarla çalışmak Çin toplumuna daha derinden entegre olmamıza yardımcı olacak" dedi.

Son yıllarda, yeni enerjili araçlar Çin'deki pazar paylarını genişletiyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yayınlanan veriler, 2022 yılında Çin'in yeni enerjili araç üretiminin yaklaşık 7,06 milyon adede satışınınsa 6,89 milyon adede ulaştığını gösteriyor.

Blume, önümüzdeki yıllarda Volkswagen'in Çin'de tamamen elektrikli araç pazarına odaklanırken yakıtlı otomobil pazarındaki başarısını sürdüreceğini söyledi.

2023'te Çin ekonomisi konusunda da iyimser olan Blume, "Piyasadaki durum bu yıl değişmeye devam edecek ve Çin pozitif büyümesini sürdürecek. Özellikle yılın ikinci yarısında pazar daha güçlü bir şekilde toparlanacak" dedi.