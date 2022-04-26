Röportaj: Uaea Başkanı Çin ile Nükleer Hukuk Konusunda Daha Derin İşbirliği Bekliyor

VİYANA, 26 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Pazartesi günü, Çin'in nükleer hukuk sisteminden övgüyle bahsetti ve Çin ile nükleer enerji konusundaki "yapıcı ve daimi görüşmenin" gelecekte daha da derinleşmesini beklediğini söyledi. Grossi, ajansın ilk kez düzenlediği Uluslararası Nükleer Hukuk Konferansı: Küresel Müzakere sırasında Xinhua'ya verdiği özel röportajda, diğerlerinin yanısıra üretim, nakliye, atık ve radyolojik korumada ilgili standartları kapsayan Çin'in nükleer hukuk sistemindeki "güvenlik vurgusu"nu takdir ettiğini söyledi. Grossi, tüm bu yönlerin, Çin'in şu anda formüle etmekte olduğu atom enerjisi yasasında da yer aldığına işaret etti.

Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemci kurumunun başkanı, UAEA'nın "Çin ile son derece yapıcı bir diyalog" sürdürdüğünü ve Çin nükleer düzenleyicisi ve başlıca Çin nükleer enerji şirketleriyle sürekli temas halinde olduğunu da ifade etti. "Nükleer enerji konusu Çin için son derece önemli" diyen Grossi sözlerini, "Biz (UAEA ve Çin), bu zorunlu çalışmada her birinin diğerini desteklemede kendi rolü olan iyi ortaklar olarak buradayız." diyerek sürdürdü. Çin'in nükleer enerji geliştirmesiyle ilgili olarak Grossi, Çin'in gelişmiş bir nükleer endüstriye sahip olan dünyanın önde gelen nükleer enerji kullanıcılarından biri olduğunu, ülkenin karbonsuzlaştırma hamlesini ilerletmek için yerli nükleer enerji sektörünü geliştirdiğini ve aynı zamanda ilgili teknolojileri diğer ülkelere ihraç ettiğini söyledi.

Viyana'da Pazartesi günü başlayan ilk Uluslararası Nükleer Hukuk Konferansı: Küresel Müzakere, nükleer hukukta ortaya çıkan sorunları ve eğilimleri ve uygulanabilir yasal çerçeveleri ele almak üzere 127 ülkeden avukatları ve ulusal otoriteler, uluslararası kuruluşlar, nükleer endüstri ve sivil toplum temsilcilerini biraraya getirdi. Grossi, "Değişim ve büyüme ve tüm yönleriyle nükleer enerjiye duyulan ihtiyacın arttığı bu zamanda, (nükleer) faaliyetin yasal tarafı da güçlendirilmelidir" dedi. Başkan Grossi, UAEA nükleer hukuk konferansının dünya çapındaki ülkelerin temsilcilerini biraraya getirerek "tüm seslerin duyulmasını sağlamaya" ve UAEA'nın "nükleer enerjinin gelişimiyle aynı hızda yasal normatif çerçeveyi ilerletmesine" yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Forumlar, sergiler ve diğer ek toplantıları da içeren UAEA konferansı Cuma gününe kadar devam edecek.

Xinhua / Güncel