Röportaj: Suudi Petrol Devi Aramco, Tedarik Zincirini İstikrara Kavuşturmak İçin Çinli Ortaklarıyla Birlikte Çalışacak

RİYAD, 11 Aralık (Xinhua) -- Suudi petrol devi Aramco'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan, Xinhua'ya verdiği röportajda, Aramco'nun endüstriyel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını korumak için Çinli ortaklarıyla birlikte çalışmayı planladığını belirtti.

Suudi petrol devi Aramco'nun Dammam'daki sanayi tesisleri, 28 Haziran 2021. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua)

RİYAD, 11 Aralık (Xinhua) -- Suudi petrol devi Aramco'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan, Xinhua'ya verdiği röportajda, Aramco'nun endüstriyel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını korumak için Çinli ortaklarıyla birlikte çalışmayı planladığını belirtti.

Xinhua ile Cuma günü yaptığı yazılı röportajda, er-Rumayyan, şirketinin emisyon azaltımı gibi çevreyle ilgili çeşitli alanlarda da Çinli ortaklarıyla işbirliği yapabileceğini belirterek, "Çin'in ekonomisi geliştikçe, Aramco Çin'in tüm kalkınma aşamalarına dahil olmaya kararlı" ifadesini kullandı.

Suudi Aramco, dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri.

Şirketin Çin ile ilişkilerinden bahseden er-Rumayyan, Aramco'nun Çin'e ilk Arap ham petrolünü 1990'ların başında teslim ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'nde (YASREF) birbirleriyle konuşan işçiler, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Suudi Aramco ile Çin Petrokimya Şirketi 2016'da Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ni (YASREF) ortaklaşa kurduğundan bu yana YASREF, Suudi Arabistan ile Çin arasında teknoloji, ticari ve yatırım işbirliğine tanıklık ederek, bölgenin en iyi işleyen projelerinden biri haline geldi.

Bu işbirliği son yıllarda yeni alanlara doğru genişleyerek, hem Suudi Arabistan'a hem de Çin'e, güçlü bir ortaklık kurmanın yanı sıra ekonomik büyüme, istihdam yaratılması ve işgücü vasıflarının artırılmasını teşvik eden projelerde işbirliğinin yolunu açtı.

Şirket aynı zamanda Çin'deki üniversitelerle, endüstriyel üretim için ham petrolü petrokimya ürünlerine dönüştürmeye yönelik teknolojiler üzerine ortak araştırmalar dahil olmak üzere çok sayıda alanda işbirliği kurdu.

Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Er-Rumayyan, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin pek çok açıdan Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'na benzediğini ve bunun da Aramco'nun Çin'in kalkınmasında yer alması için uygun koşullar yarattığını düşünüyor.

Er-Rumayyan, petrol arıtma, petrokimya ve diğer endüstriler için yeterli ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki sağlamak dahil olmak üzere şirketinin petrol endüstrisinin alt segmentlerinde daha fazla büyük ölçekli entegre kümeleşmeler oluşturulması için Çinli ortaklarla birlikte çalışmayı planladığını söyledi.

Suudi petrol devi Aramco'nun Dammam'daki sanayi tesisleri, 28 Haziran 2021. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua)

Son yıllarda petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak Er-Rumayyan, küresel enerji piyasasındaki şiddetli dalgalanmanın ülkeleri enerji güvenliğinin önemini bir kez daha fark etmeye sevk ettiğini söyledi.

Büyük bir enerji ithalatçısı olarak Çin'in enerji talebinin artmaya devam ettiğini ve Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olduğunu belirten Er-Rumayyan, iki ülke arasındaki güçlü ve yakın ortaklığın Çin'in enerji güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağına ve Suudi Aramco'nun önemli bir rol oynayacağına dair güvence verdi.

Aramco'nun dünyada üretimde en düşük karbon yoğunluklarından birine sahip olma konusundaki rekabet gücüne dikkat çeken er-Rumayyan, şirketinin karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi ileri teknolojilerden yararlanmanın yanı sıra düşük karbonlu hidrojen, amonyak ve sentetik yakıtlar geliştirme planları olduğunu açıkladı.

Er-Rumayyan, Çin ile gelecekteki işbirliği konusunda, karbon yakalama, hidrojen üretimi ve metalik olmayan malzemeler dahil olmak üzere "Aramco'nun Çin ile yeni enerjide işbirliği yapması için birçok heyecan verici fırsat var" dedi.