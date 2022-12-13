Röportaj: ABD'li Uzman: Çin ve ABD Sağlık Alanında İşbirliğine Yeniden Başlayabilir

ABD merkezli küresel sağlık yönetişimi uzmanı, ABD ve Çin arasında zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) yayılmanın önlenmesi, vahşi hayvan ticaretine ilişkin düzenleme, patojen örneklerinin paylaşımı, viral türlerin izlenmesi ve aşıların geliştirilmesi ve paylaşımı...

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rosemead kentinde bulunan bir tıp merkezinde bir kişiye bir doz grip aşısı yapan sağlık çalışanı, 10 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD merkezli küresel sağlık yönetişimi uzmanı, ABD ve Çin arasında zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) yayılmanın önlenmesi, vahşi hayvan ticaretine ilişkin düzenleme, patojen örneklerinin paylaşımı, viral türlerin izlenmesi ve aşıların geliştirilmesi ve paylaşımı gibi bir takım işbirliği alanları olduğunu söyledi.

NEW YORK, 13 Aralık (Xinhua) -- ABD merkezli küresel sağlık yönetişimi uzmanı, Çin ve ABD'nin, ikili diyalog ve halk sağlığı alanındaki işbirliğine yeniden başlaması halinde, küresel sağlık güvenliğine büyük katkıda bulunacaklarını belirtti.

New York merkezli Council on Foreign Relations düşünce kuruluşunun kıdemli üyelerinden Huang Yanzhong, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in, pek çok başka ülkeye Kovid-19 aşıları sağlayarak "aşı ayrımcılığının" azaltılmasına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Çinli ve ABD'li liderler, Endonezya'da yapılan son G20 zirvesinde, kamu sağlığı, tarım ve gıda güvenliği alanlarında diyalog ve işbirliğini yürütme konusunda ortak bir anlayışa varırken, daha fazla sorunun çözümünü desteklemek için Çin-ABD ortak çalışma grubundan verimli şekilde yararlanma konusunda anlaşmıştı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Sinovac Yaşam Bilimleri Limited Şirketi'nde, inaktif Kovid-19 aşılarının ambalajlandığı otomatik hattın çalışmasını denetleyen personel, 6 Ocak 2021. (Fotoğraf: Lu Ye/Xinhua)

Aynı zamanda Seton Hall Üniversitesi Küresel Sağlık Araştırmaları Merkezi Direktörü olan Huang, siyasi ve ideolojik faktörlerin bugün hala halk sağlığı üzerinde küresel işbirliği karşısında büyük zorluk oluşturduğunu ve özellikle bu gibi faktörlerin pandemiye yönelik müdahale üzerindeki etkisini önlemek için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Huang, politika ve ideolojiden kaynaklanan küresel işbirliğine yönelik zorluklar ve halk sağlığı sektöründe kapasite geliştirmeye yönelik fon eksikliği nedeniyle bir sonraki pandeminin etkili şekilde ele alınabileceği konusunda pek iyimser olmadığını vurguladı.

Gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin yeterli kaynaklara sahip olmadıklarını ve dış yardım beklentilerinin yüksek olmadığına işaret eden Huang, "Eski meseleler ve güçlükler bütün uluslararası topluma musallat olmaya devam edecek" dedi.

Huang, ancak iki ülke arasında zoonotik yayılmanın önlenmesi, vahşi hayvanların ticaretine ilişkin düzenleme, patojen örneklerinin paylaşılması, viral türlerin izlenmesi ve aşıların geliştirilmesi ve paylaşımı gibi bir takım işbirliği alanları olduğunu sözlerine ekledi.