Röntgende makatında uyuşturucu tespit edilen İranlı, tutuklandı Güncel Haberler KARS'ta polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kişinin hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. KARS'ta polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kişinin hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucuyu doğal yollarla çıkaran şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor- Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, durdurulan yolcu otobüsünde kontrol yaptı. Polis, uygulama sırasında hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu yolcu Amir Mohammad Zadeh Tazehkand'ı gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Tazehkand'ın çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucuyu doğal yollardan çıkaran Tazehkand, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı'nın 2023 yılının ilk iki ayında düzenlediği operasyonlarda, 425 gram esrar, 51 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 6 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Digor Kars İran Güncel Haberler

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