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Romeo ve Juliet'in Ankara prömiyeri için biletler satışa çıktı

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Türkiye ve Yunanistan'ın ortak prodüksiyonu Romeo ve Juliet'in 19 Nisan'da Ankara'da yapılacak prömiyerinin biletleri satışa sunuldu.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet, Türkiye'den DT ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Lykofos ortak projesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Ege'nin iki yakasından sanatçıları bir araya getiren eser, Yunan yönetmen Lefteris Giovanidis'in rejisiyle sahneye taşınırken, DT'yi 4 sanatçı ve bir ışık dekoratörünün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından bir besteci temsil edecek.

Romeo ve Juliet ortak projesiyle, aynı coğrafyayı paylaşan ve ortaklıkları ayrılıklarından çok olan Egeli kadim komşular arasında nefreti ve ön yargıyı değil, derin bağları ve ortak insani değerlerin vurgulanması, sanatsal ve kültürel etkileşim sayesinde barış, anlayış ve işbirliğini daha da güçlendirmeye hizmet edilmesi hedeflendi.

Romeo ve Juliet'e sahnede, Calliope Chaska ve Alp Ünsal hayat verecek.

Roula Pateraki (hemşire), Eray Eserol (Friar Lawrence), Nikos Karathanos (Capulet Lordu), Maria Diakopanayiotou (Leydi Capulet), Şevki Çepa (Mercutio), Efe Akercan (Benvolio), Spyros Maragkoudakis (Tybalt), Nikos Konstantopoulos (Paris) ve Dimitris Charalampoboulos'un (Samson/Hizmetçi) rolleriyle performansa katkıda bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Türkiye Ankara Ege Kültür Sanat Güncel Haberler

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