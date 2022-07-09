Romanyalı Astronot: Çin'in Uzaydaki Olağanüstü Başarıları Tüm İnsanlığın Yararınadır

BÜKREŞ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın ilk ve tek astronotu Dumitru Prunariu, Perşembe günü düzenlenen bir uluslararası konferansta, Çin'in uzaydaki olağanüstü başarılarının esas olarak tüm insanlığın yararına olduğunu söyledi. Prunariu bu ifadeleri, "Asya Yüzyılı" başlıklı bir konferans sırasında 20 ülkeden akademisyenler, araştırmacılar, diplomatlar ve büyükelçilerden oluşan bir dinleyici kitlesi önünde Çin'in uzay programı ve belli hedefleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaparken kullandı. Dünyanın 103. astronotu, emekli bir general ve eski büyükelçi olan Prunariu, Çin'in teknolojik gelişimi, "2003 yılında Yang Liwei'nin uzaya seyahatini başarıyla tamamlayıp Çin'i bağımsız olarak uzaya insan gönderen üçüncü ülke yapmasıyla doruğa ulaştı" dedi. Prunariu şöyle devam etti: "2016 yılında, 33 günlük mürettebatlı bir uzay uçuşu görevi, Çin'in kendi başına inşa edeceği ve sürdüreceği uzun vadeli bir uzay istasyonuna hazır olduğunu kanıtladı."

Çin'in başkenti Beijing'de 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020) Çin'in büyük bilimsel başarılarına ilişkin bir sergide sergilenen Çin'in uzay istasyonunun bir modeli görülüyor, 21 Ekim 2021. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

35 yıldır Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'nin (COPUOS) daimi temsilcisi olan Prunariu, tüm ülkelerin uzay programları hakkında ilk elden bilgilere sahip ve söz konusu programlar hakkında karşılaştırma yapabilecek bir konumda bulunuyor. "Çin, 2018'de tarihte ilk kez gezegendeki diğer tüm ülkelerden daha fazla yörüngeye fırlatma gerçekleştirdi" diyen Prunariu, Çin'in uzay programının ölçeğini, yalnızca en fazla sayıda fırlatma gerçekleştirdiği ve tüm ülkelere bilimsel deneyler gerçekleştirme çağrısında bulunduğu kendi uzay istasyona sahip olduğu için değil, aynı zamanda Güneş Sistemi'ni ve ötesini keşfetmek amacıyla Ay'a, Mars'a ve gezegenler arası görevlere yönelik insanlı seferleri içerdiğinden "etkileyici" olarak nitelendirdi.

2007 yılında Çin, yörüngeye uydu gönderen beşinci ülke oldu. 2013'te Çin, Chang'e-3'ü Ay'ın yüzeyine indirdi, böylelikle Ay'da başarıyla "yumuşak iniş" yapabilen üçüncü ülke oldu. 2020'de Çin, Çin'in 2004'te başlayan yörüngeye yerleşme, iniş ve örnekler getirmeyi kapsayan üç aşamalı Ay keşif programının tamamlandığını gösteren başarılı bir ay numunesi getirme görevi yaptı. Prunariu, "Çinliler, Ay ve diğer gök cisimlerine özel bir vurgu yaparak, uzayın barışçıl ve sürdürülebilir işbirliğine ilgi gösteren en aktif üyeler arasında yer alıyor" dedi.

Xinhua / Güncel