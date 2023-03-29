Romanya ve Polonya Ortak Savunma Komitesi Kuruyor

BÜKREŞ, 29 Mart (Xinhua) -- Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, Romanya ve Polonya'nın askeri donanım üretimini geliştirmek amacıyla savunma sanayii alanında ortak bir teknik komite kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

BÜKREŞ, 29 Mart (Xinhua) -- Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, Romanya ve Polonya'nın askeri donanım üretimini geliştirmek amacıyla savunma sanayii alanında ortak bir teknik komite kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ciuca, Salı günü Bükreş'te hükümetler arası bir toplantıdan sonra Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başbakanla, ekipman üretimini, donanım üretimini ve özellikle mühimmat üretimini güvence altına alacak kendi savunma sanayi yeteneklerimizi geliştirme ihtiyacını görüştüm" dedi.

Morawiecki, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yaptığı görüşmede ise Romanya ve Polonya'nın NATO'nun ittifakın doğu kanadındaki direkleri olduğunu vurguladı.

Morawiecki, "Ordunun modernizasyonu, gelecekteki ortak alımlar ama aynı zamanda şu anda yapılan ortak tatbikatlar Romanya ile Polonya arasında derinleştirilmiş işbirliğinin bir işareti. Karşılıklı ilişkileri önemsiyoruz ve bu, Romanya askerlerinin Polonya topraklarındaki, Polonya askerlerinin ise Romanya topraklarındaki varlığıyla doğrulanıyor" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı ise, güvenlik ve savunma açısından Polonya ile yakın ilişkilerin sağlam ekonomik işbirliği ile eşleştirilmesi gerektiğini söyledi.