Romanya Savunma Bakanı: Savunma Sanayisini Güçlendireceğiz

BÜKREŞ, 6 Kasım (Xinhua) -- Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ülkenin savunma sanayisini güçlendireceklerini söyledi.

Mosteanu, çarşamba günü 2025 NATO-Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler, Avrupa'daki savaş, stratejik rekabet, terör ve yakın bölgedeki sürekli istikrarsızlık gibi eşzamanlı birçok tehditle karşı karşıya bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin artık caydırıcılığın önemli bir unsuru haline geldiğini ve üretim hatlarının yeni sınırlar oluşturduğunu vurgulayan bakan, Romanya'nın güvenilir bir savunma yapısı oluşturmak üzere bu sektörü yeniden canlandırdığını belirtti.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre foruma, NATO üyesi ve ortağı 26 ülkeden 800 katılımcı ve 300'den fazla savunma şirketi iştirak etti.