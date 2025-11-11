Haberler

Romanya, Rusya'ya Yaptırım İhlalini Suç Sayan Yasa Tasarısını Kabul Etti

Güncelleme:
Romanya, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımları ihlal edenler için hapis ve para cezaları öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Rusya'nın yasa dışı saldırganlığına yardım edenlere karşı sıfır tolerans vurgusu yaptı.

Romanya, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların ihlalini suç sayan yasa tasarısını kabul etti.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ülkesinin Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımları güçlendirmek için kararlı bir adım daha attığını duyurdu.

Romanya Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının sunduğu, Romanya Senatosu'nun da kabul ettiği yasa tasarısı kapsamında Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların ihlalinin ciddi suç sayılacağını belirten Toiu, "Mesajımız net, Rusya'nın yasa dışı saldırganlığına yardım edenlere sıfır tolerans." ifadesini kullandı.

Toiu, son dönemde uluslararası medya kuruluşlarına verdiği açıklamalarda da Rusya'ya sıkı yaptırım uygulanması noktasına sürekli vurgu yaptığını kaydetti.

Ulusal medya ise yasa tasarısı kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden bireyler için 12 yıla kadar hapis, şirketlere ise ciddi para cezaları öngörüldüğünü aktardı.

Yasa tasarısının, Senatonun ardından Romanya Temsilciler Meclisinde oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
