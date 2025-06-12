Romanya, Rus İHA'larının Sınırına Yaklaşması Üzerine Savaş Uçaklarını Havalandırdı

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Romanya, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Ukrayna'nın güneybatısında düzenlediği saldırılar sırasında sınırına yaklaşması sebebiyle iki F-16 savaş uçağını havalandırdı. Savunma Bakanlığı, radar sisteminin izinsiz giriş tespit etmediğini bildirdi.

Romanya, Ukrayna'nın güneybatısına düzenlenen saldırılar sırasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) sınıra yaklaşması nedeniyle savaş uçaklarını faaliyete geçirdi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece İHA'larla Ukrayna'nın güneybatısında sivil ve liman altyapısına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

İHA'ların Romanya sınırına yaklaşması üzerine iki F-16 savaş uçağının hava güvenliğini kontrol etmek amacıyla havalandığı aktarılan açıklamada, radar sisteminin izinsiz giriş tespit etmediği bildirildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının havalanmasıyla Borcea Hava Üssü'ne yakın bölgelerdeki halkın da bilgilendirildiği ifade edilirken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınandı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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