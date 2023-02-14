Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Drobeta-Turnu Severin kentinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedildiği kaydediliyor. Kaynak: AA / Güncel Romanya Akdeniz Deprem Güncel Haberler

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