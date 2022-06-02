Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü Etkinliği - Haberler

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü Etkinliği BÜKREŞ, 2 Haziran (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü'nü kutlamak için çocuklara yönelik düzenlenen bir etkinlikte, geçit törenine katılan bisikletli çocuklar görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) BÜKREŞ, 2 Haziran (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü'nü kutlamak için çocuklara yönelik düzenlenen bir etkinlikte, geçit törenine katılan bisikletli çocuklar görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) Xinhua / Güncel Romanya Çocuk Güncel Haberler

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