Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü Etkinliği - Haberler

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Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü Etkinliği

Xinhua - Güncel
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Romanya'nın Başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü Etkinliği

BÜKREŞ, 2 Haziran (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü'nü kutlamak için çocuklara yönelik düzenlenen bir etkinlikte, geçit törenine katılan bisikletli çocuklar görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

BÜKREŞ, 2 Haziran (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Çocuk Günü'nü kutlamak için çocuklara yönelik düzenlenen bir etkinlikte, geçit törenine katılan bisikletli çocuklar görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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