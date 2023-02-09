Romanya Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Doğru Yola Çıktı

OTOPENİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre depremin vurduğu Türkiye'de çalışmalara yardımcı olacak kurtarma görevlilerini ve ekipmanlarını taşıyan Macaristan'da konuşlu, Romanya Ordusu'na ait üç askeri uçak ve bir C-17 Globemaster III...

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bulunan Otopeni'deki askeri bir havalimanında Romanyalı kurtarma görevlilerini ve ekipmanlarını Türkiye'ye götürecek C-27J Spartan uçağı kalkış hazırlıkları yapıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

OTOPENİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre depremin vurduğu Türkiye'de çalışmalara yardımcı olacak kurtarma görevlilerini ve ekipmanlarını taşıyan Macaristan'da konuşlu, Romanya Ordusu'na ait üç askeri uçak ve bir C-17 Globemaster III uçağı yola çıktı.

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bulunan Otopeni'deki askeri bir havalimanında Türkiye'ye gidecek C-27J Spartan uçağına binen Romanyalı kurtarma ekibi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bulunan Otopeni'deki askeri bir havalimanında Türkiye'ye gidecek C-17 Globemaster III uçağına yüklenen bir kurtarma aracı, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bulunan Otopeni'deki askeri bir havalimanında Türkiye'ye gidecek uçağa binen insanlar, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bulunan Otopeni'deki askeri bir havalimanında Türkiye'ye gidecek C-27J Spartan uçağına binen Romanyalı kurtarma ekibi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)