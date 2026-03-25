Haberler

Romanya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına katılabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına katılabileceklerini ifade etti. Ayrıca, hükümetin akaryakıt fiyatları üzerine acil durum yönetmeliği hazırlığı yaptığı bildirildi.

Bolojan, Euronews Romanya'ya gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın Karadeniz'de gözetleme ve mayın temizleme operasyonlarına katıldığını aktaran Bolojan, "Hürmüz Boğazı için de benzer operasyonlara katılabiliriz ancak bu durum ateşkes halinde gerçekleşebilir." dedi.

Bolojan, ülkesinin daha önce de Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sonrası mayın temizleme operasyonlarına katıldığını anımsatarak, Romanya'nın uluslararası operasyonlarda tecrübe kazandığını söyledi.

ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanmasını değerlendiren Bolojan, "Ortağınız destek istediğinde, bence bunu sağlamalısınız. ABD, Romanya'daki üsleri yakıt ikmal uçakları için kullanıyor. ABD'ye bu kullanım için izin vermemizi doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bolojan, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara işaret ederek, 2026'nın Avrupa için iyi bir yıl olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına ilişkin hükümetin acil durum yönetmeliği hazırladığını aktaran Bolojan, "Bu tür durumlarda Ekonomik ve Sosyal Konseyin (CES) görüşü gerekmekte. Kurum, görüşünü bildirmeden önce işveren derneklerinin de katılımıyla bir toplantı yapılmasını talep etti." dedi.

Ulusal basın da hükümetin hazırladığı yönetmelikte, rafinerilerin fiyat artışı kontrolünün kapsamı dışında tutulmasının planlandığı, kontrolün yakıt dağıtıcıları ve perakendeciler için geçerli olmasının istendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

