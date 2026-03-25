Romanya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına katılabilir

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına katılabileceğini bildirdi.

Bolojan, Euronews Romanya'ya gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın Karadeniz'de gözetleme ve mayın temizleme operasyonlarına katıldığını aktaran Bolojan, "Hürmüz Boğazı için de benzer operasyonlara katılabiliriz ancak bu durum ateşkes halinde gerçekleşebilir." dedi.

Bolojan, ülkesinin daha önce de Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sonrası mayın temizleme operasyonlarına katıldığını anımsatarak, Romanya'nın uluslararası operasyonlarda tecrübe kazandığını söyledi.

ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanmasını değerlendiren Bolojan, "Ortağınız destek istediğinde, bence bunu sağlamalısınız. ABD, Romanya'daki üsleri yakıt ikmal uçakları için kullanıyor. ABD'ye bu kullanım için izin vermemizi doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bolojan, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara işaret ederek, 2026'nın Avrupa için iyi bir yıl olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına ilişkin hükümetin acil durum yönetmeliği hazırladığını aktaran Bolojan, "Bu tür durumlarda Ekonomik ve Sosyal Konseyin (CES) görüşü gerekmekte. Kurum, görüşünü bildirmeden önce işveren derneklerinin de katılımıyla bir toplantı yapılmasını talep etti." dedi.

Ulusal basın da hükümetin hazırladığı yönetmelikte, rafinerilerin fiyat artışı kontrolünün kapsamı dışında tutulmasının planlandığı, kontrolün yakıt dağıtıcıları ve perakendeciler için geçerli olmasının istendiğini belirtti.