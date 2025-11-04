Haberler

Romanya, Hollanda'dan 18 F-16 Savaş Uçağı Satın Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya, Fetesti Eğitim Merkezi'nde kullandığı 18 adet F-16 savaş uçağını Hollanda'dan sembolik bir ücret karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendiriyor.

Romanya, eğitim merkezinde kullandığı 18 adet F-16 savaş uçağını Hollanda'dan satın aldığını duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, halihazırda ülkedeki Fetesti Eğitim Merkezi'nde kullanılan 18 adet F-16'nın satışı için Hollanda ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, F-16 savaş uçaklarının "sembolik" bir ücret karşılığında satın alındığı kaydedildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, yaptığı açıklamada, ülkesinin F-16 pilotlarının eğitimi için önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Mosteanu, merkezde Ukraynalı pilotlara da eğitim görme olanağı sağladıklarını aktardı.

Hollanda'nın Bükreş Büyükelçisi Willemijn van Haaften de iki ülkenin güvenlik ve savunma alanlarında yakın işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, Hollanda'nın Romanya'ya teslim ettiği 18 adet F-16 savaş uçağının ülkeler arasındaki işbirliğinde önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.