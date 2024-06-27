Romanya'dan Kaçak Yollarla 65 Kilogram Sülük Getirmeye Çalışan Sanık Hakkında Yakalama Emri Çıkarıldı
Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece yakalama emri çıkarıldı. Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve avukatı katılmadı. Mahkeme, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık hakkında yakalama emri çıkardı.
Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece yakalama emri çıkarıldı.
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. ve taraf avukatı katılmadı.
Duruşmada, kamu avukatı hazır bulundu.
Mahkeme, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık S.G. hakkında yakalama emri çıkardı.
Duruşmanın önceki celsesinde de sanık hakkında zorla getirme kararı verilmişti.
Olay
S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023'te Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.
Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.