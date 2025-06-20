Romanya'da Yeni Başbakan Bolojan Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Ulusal Liberal Partisi lideri Illie Bolojan'ı ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Bolojan, hükümeti kurmak için parti temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Ulusal Liberal Partisi (PNL) Genel Başkanı Illie Bolojan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Dan, PNL lideri Bolojan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdiğini ve ülkenin yeni başbakanı olarak atadığını belirtti.

Bolojan da parlamentoda çoğunluğu sağlamak üzere bugün itibarıyla parti temsilcileriyle bir araya geleceğini ifade ederek, "Üç yönde ilerleyeceğim; maliyeyi düzene koymak, Romanya'nın kalkınması hedefiyle iyi bir yönetim için çalışmak ve yaptığımız her şeyde Rumenlere gereken saygıyı göstermek." dedi.

Ulusal basın da Bolojan'ın yeni kabinesinin gelecek hafta Romanya Parlamentosu'nda güvenoyu almak için milletvekillerinin önüne çıkacağını ancak kabine isimlerinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Romanya'da 4 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sonrası, Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyince yapılan açıklamada, partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun istifa etmesine karar verildiği belirtilmişti.

Ciolacu da başbakanlık görevini bırakmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.