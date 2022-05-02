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Romanya'da Yayalara Özel Caddeler

Xinhua - Güncel
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Romanya'da Yayalara Özel Caddeler

BÜKREŞ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan bir caddede sadece yayalara ayrılmış bir alandaki insanlar görülüyor, 1 Mayıs 2022. Bükreş Belediyesi, "Açık Caddeler" etkinliğinin yeni bir versiyonunu hayata geçiriyor.

BÜKREŞ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan bir caddede sadece yayalara ayrılmış bir alandaki insanlar görülüyor, 1 Mayıs 2022. Bükreş Belediyesi, "Açık Caddeler" etkinliğinin yeni bir versiyonunu hayata geçiriyor. Bu kapsamda bu yıl 30 Nisan ile 16 Ekim tarihleri arasında hafta sonları şehrin birçok caddesi, insanların çeşitli etkinliklerde bulunabilmesi için yalnızca yayalara özel alanlara dönüştürülecek. (Fotoğraf: Gabriel Petrescu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

1 Mayıs, Romanya, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

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