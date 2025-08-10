Romanya'da Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Romanya'nın Arad kentinde eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçaktaki pilot ve bir genç hayatını kaybetti. Eğlence amaçlı yapılan uçuşta meydana gelen kaza sonrası araştırma başlatıldı.

BÜKREŞ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Romanya'nın batısındaki Arad kentinde cumartesi günü eski bir fabrikanın bahçesine düşen uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.

Ulusal haber ajansı Agerpres'in bildirdiğine göre, yetkililer küçük uçakta Bükreşli 47 yaşındaki profesyonel pilot ile 18 yaşındaki bir gencin bulunduğunu ve eğlence amaçlı uçuş yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Siria Havaalanı'ndan kalkış yapan uçak, Arad Havaalanı'na yaklaşırken pistten birkaç kilometre önce düştü.

Çarpışma anında uçak parçalanırken, motor gövdeden uzak bir mesafede bulundu. Haziran ayında kapanan fabrikada sadece birkaç güvenlik görevlisi vardı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
