Romanya'da Şiddetli Fırtınalar 3 Can Aldı, 4 Yaralı

BÜKREŞ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Romanya'yı cuma günü etkisi altına alan şiddetli fırtınalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Acil Durumlar Genel Müfettişliği'nden cumartesi günü yapılan açıklamada fırtınaların 18 ilçe ile başkent Bükreş'i vurduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle 240'tan fazla ağacın ve elektrik direğinin devrildiği, çok sayıda bodrum ve avlunun su altında kaldığı, 70'ten fazla aracın ise hasar gördüğü kaydedildi.

Arges ilçesinde bir binanın çatısının çökmesi sonucu 18 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Bükreş'in kuzeyindeki Ilfov ilçesinde yer alan Snagov Gölü'nde kano yapan 2 kişi, dalgalar nedeniyle kanolarının alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitirdi.

Prahova ilçesinde ve Bükreş'te ise düşen çatı ve ağaç nedeniyle 2 kişi yaralandı. Yaralı 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bilinçlerinin yerinde olduğu açıklandı.

Yetkililer, cuma akşamı 12 ilçe ve Bükreş genelinde RO-Alert sistemi üzerinden 19 hava durumu uyarısı yayımlandığını duyurdu.

Ülkede bu yaz aşırı hava olaylarının giderek daha sık meydana geldiğine dikkat çeken yetkililer, fırtına uyarısı verildiğinde vatandaşların güvenli alanlara yönelmeleri çağrısı yaptı.