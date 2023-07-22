Romanya'da Hayali İhracat Yapan Şüphelilere Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

ROMANYA'da bulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi.

ROMANYA'da bulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların özellikle Laleli piyasasında kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerinden yapıldığı, bu işlemlerin Romanya'da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.

38 MİLYON DOLAR ZARAR

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI