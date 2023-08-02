Romanya'da halkalandığı belirlenen su çulluğu Giresun'da koruma altına alındı

Eynesil ilçesinde bitkin halde bulunan su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Kuşun ayağında Romanya'da takıldığı tespit edilen halka çıkarılarak bakımı yapılacak ve ardından doğaya salınacak.

Romanya'da halkalandığı belirlenen su çulluğu, bitkin düştüğü Giresun'da koruma altına alındı.

Eynesil ilçesinde vatandaşlar bitkin halde buldukları kuşu, veteriner kliniğine götürdü. Bitkin düştüğü için uçamadığı belirlenen ve ayağında halka olduğu görülen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, ayağında Romanya'da takıldığı tespit edilen halka bulunan su çulluğunu bakımının arından yeniden doğaya salacak.