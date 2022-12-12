Romanya'da Eski Kış Gelenekleri Festivallerle Hatırlanıyor Güncel Haberler BÜKREŞ, 12 Aralık (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'teki eski kış alışkanlıklarına ve geleneklerine adanan bir festivalin geçit töreninde performanslarını sergileyen şarkıcılar ve dansçılar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) BÜKREŞ, 12 Aralık (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'teki eski kış alışkanlıklarına ve geleneklerine adanan bir festivalin geçit töreninde performanslarını sergileyen şarkıcılar ve dansçılar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Romanya Aralık Güncel Haberler

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