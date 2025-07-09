Romanya'da Aşırı Sıcaklar İçin Uyarı

BÜKREŞ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te sıcak bir yaz gününde 41 derece gösteren bir termometre, 8 Temmuz 2025.

Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi pazartesi günü yaptığı açıklamada ülke genelindeki aşırı sıcaklar nedeniyle yayımlanan kırmızı, turuncu ve sarı kodlu sıcak hava uyarılarının çarşamba sabahına kadar uzatıldığını duyurdu. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)