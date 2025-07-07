Romanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası Üzerine Kırmızı Kod Uyarısı

BÜKREŞ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'da ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi pazar günü kırmızı kod uyarısı yayımladı. Aşırı sıcaklardan bunalan insanlar serinlemek için sıra dışı yöntemlere başvurdu.