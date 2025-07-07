Romanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası Üzerine Kırmızı Kod Uyarısı
Romanya, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı kod uyarısı yayımladı. Sıcaklardan bunalan halk serinlemek için ilginç yöntemler deniyor.
BÜKREŞ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'da ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi pazar günü kırmızı kod uyarısı yayımladı. Aşırı sıcaklardan bunalan insanlar serinlemek için sıra dışı yöntemlere başvurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel