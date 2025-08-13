Romanya'da 31,82 Megavat Kapasiteli Fotovoltaik Enerji Santrali Tamamlandı

Romanya'da 31,82 Megavat Kapasiteli Fotovoltaik Enerji Santrali Tamamlandı
Çinli Pinggao Grubu tarafından inşa edilen fotovoltaik enerji santrali, yılda 42 milyon kilovat-saat elektrik üreterek karbondioksit emisyonlarını 20.000 ton azaltacak.

CALARAŞİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çinli Pinggao Grubu Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi tarafından Romanya'nın güneydoğusundaki Calaraşi kentinin Stefan cel Mare bölgesinde inşa edilen 31,82 megavat kapasiteli fotovoltaik enerji santrali tamamlandı.

Çin Elektrik Ekipmanları Grubu'nun bir yan kuruluşu olan şirket tarafından yaklaşık 10 ayda tamamlanan projenin 25 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülüyor. Santral, yılda 42 milyon kilovat-saat elektrik üreterek karbondioksit emisyonlarını 20.000 ton azaltacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
