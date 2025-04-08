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Romanlar Günü Renkli Gösterilerle Kutlandı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri, müzik ve dans gösterileriyle renklendi. Roman vatandaşlar, coşkulu anlarla dolu bir kutlama gerçekleştirdi.

Romanlar Günü renkli görüntülerle kutlandı: Taburelere çıkıp oynadılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Roman vatandaşlar müzik ve oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar adeta görsel bir şölene dönüştü. Çocuklardan oluşan Roman ritim grubunun davul ve darbukalarla sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Alanı dolduran kalabalık, ritme ayak uydurarak hep birlikte eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise tabureler üzerine çıkarak oyun havaları eşliğinde oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinliğe katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kaydederken, çocuklar da müziğin ritmiyle doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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