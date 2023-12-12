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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali

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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 19-21 Aralık'ta, Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak. Bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı/Romanların Aynasında Türkiye" konusunu işleyen festival, İstanbul Marmara Eğitim Vakfının (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 100 yılda,Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından yorumlanacak.

8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 19-21 Aralık'ta, Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak.

Bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı/Romanların Aynasında Türkiye" konusunu işleyen festival, İstanbul Marmara Eğitim Vakfının (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Son 100 yılda,Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından yorumlanacak.

Açılış konuşmasını yazar ve Gülten Dayıoğlu'nun yapacağı etkinlikte İnci Aral, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen, Oya Baydar, Feridun Andaç, Aslı E. Perker, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Adnan Özer, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, İbrahim Dizman, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Rüstem Arslan, Dr. Egemen Ozan Sönmez, Doç. Dr. Haluk Öner, Doç. Dr. Selda Uygur Gürbüz, Yusuf Çotuksöken, Kenan Göçer, Esra Yapıcıoğlu, Hasan Öztürk, Elvan Kaya Aksarı, İmren Tübcil, Mustafa Okumuş, Serkan Türk, Neslihan Önderoğlu ve Fecri Polat konuk olacak.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali de özel bir etkinlikle festivalde anılacak.

Roman Kahramanları Edebiyat Dergisi tarafından yaptırılan, 32 sanatçının imzasını taşıyan ve 60 tablodan oluşan resim koleksiyonu, "Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" adıyla Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisinde sergilenecek. Sergi 18 Aralık'ta ziyarete açılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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