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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali

12 Aralık 2023 16:25 Güncelleme: 16:26 Abone Ol

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 19-21 Aralık'ta, Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak. Bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı/Romanların Aynasında Türkiye" konusunu işleyen festival, İstanbul Marmara Eğitim Vakfının (İMEV) ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 100 yılda,Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından yorumlanacak.