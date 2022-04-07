Roman kadınlar istiridye mantarı üretimiyle aile ekonomilerine katkı sunuyor

Mersin'de yaşayan Roman kadınlar, aldıkları eğitim sonrasında istiridye mantarı üretimiyle ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca hazırlanan "Roman Kadınları İşe, Çocukları Kreşe Projesi" kapsamında iki ay süren istiridye mantarı üretimi eğitimi verildi.

Eğitim alan 20 kadın, proje kapsamında kentin iki noktasında biri federasyon diğeri de Büyükşehir Belediyesince kurulan tesiste çalışmaya başladı.

Mantar üretiminin inceliklerini öğrenen ve üretimin her aşamasında yer alan kadınlar, hazırladıkları kompostlardan 30 gün sonra istiridye mantarı hasat etmek için özenle çalışıyor.

Hasat günü yaklaştıkça mesaileri de uzayan kadınlar, kazançlarıyla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Bu çalışma güzel bir model oldu"

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, AA muhabirine, Romanlar olarak geleneksel mesleklerinin yanı sıra farklı iş kollarına da yöneldiklerini söyledi.

Kadınların istiridye mantarı yetiştiriciliğini başarıyla yaptığını ifade eden Daylam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreci baştan sona Roman kadınlar yönetiyor. Romanlar farklı meslek dallarında da başarılı olabiliyorlar. Kadınlarımız üretim yapabiliyor, satabiliyor ve aile ekonomilerine katkı sunuyorlar. Bu tür projeler biraz daha desteklenmeli ve derinleştirilmeli. İstiridye mantarı bizim için pek bilinen bir şey değildi. Kadınlarımızın bu işi sahiplenmeleri, gönül vermeleri, baştan sona üretimde yer almaları önemli. Hasat döneminde heyecanlanıyorlar, çocuk yetiştirir gibi özenle yetiştiriyorlar. Ciddi bir emek. Özel tarafı da üretime katkıda bulunmak. Roman kadınlarımızın bir sloganı var; 'Biz üreteceğiz Türkiye kazanacak'. Bu çalışma güzel model oldu."

"Bu işi devam ettireceğiz"

Mantar üreten kadınlardan Melek Nurbel, işini severek yaptığını ifade etti.

Başlangıçta zor geldiğini ancak zamanla alıştıklarını aktaran Nurbel, "Hem öğreniyoruz hem de ekmek parası kazanıyoruz. Sabah erken saatlerinde mesaiye başlıyoruz. Roman kadınlar bu işi sevdi. Buradan kazancımla aile ekonomisine katkı sunuyorum, bu işi devam ettireceğiz. Mantar hasadı döneminde seviniyoruz." diye konuştu.

Dilek AŞ da mantar üretimine başladıktan sonra günlerinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Günlerimiz çalışarak geçiyor. Evimize katkı sunuyoruz. Bir şeyleri başarmak ve sonucunu görmek bizleri mutlu ediyor. Kendi yaptığının sonucunu görmek de ayrı mutluluk." dedi.

Hülya Daylam da bu işi gururla yaptığını ve zamanını bu şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Çocuklarımıza, eşimize yardımcı oluyoruz. Güzel bir ortamımız var. Çalışıyoruz. Mutluyum ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.