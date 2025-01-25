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Roma ve Milano'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Roma ve Milano'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
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İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek pour yürüyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yürüyüş sırasında, katılımcılar gösterilerini taşıdığı pankartlar ve bayraklarla dikkat çekti.

İtalya'nın başkenti Roma ve kuzeydeki ikinci büyük kent Milano'da binlerce kişi, Filistin ve Gazze'ye destek için yürüdü.

Başkentin Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan yaklaşık binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımlar tarihten silinsin" yazılı pankartla Fori Imperiali caddesine kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren protestocular, sık sık "Özgür Filistin" ve "Faşist, terörist İsrail" şeklinde sloganlar attı.

Bazı göstericiler aralarında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein'in da aralarında olduğu bazı siyasilerin kırmızı boyanmış fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılanlar, Gazze'de varılan ateşkesin bugüne kadar suçları ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, basına yaptığı açıklamada, ateşkes olmasının ve bombalamanın durmasının olumlu olduğunu ancak halen bir siyasi çözüm olmadığını ifade etti.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Bu arada, Milano'da da bugün Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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