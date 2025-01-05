Roma'nın Zamansız Ruhunu Ancak Gösteren 'Rewind/Roma' Sergisi Kitap Tanıtımıyla Kendini Gösterdi

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma" sergisi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla CerModern'de yapıldı.

Alarm-Art grubundan sanatçılar Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan'ın, Roma'yı sanatsal bir arayışla yeniden keşfettiği çalışmalarını bir araya getiren sergide, Vatikan müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ikonik duraklar yer alıyor.

Sergide, sanatçıların İtalya'ya yaptığı sanatsal seyahatin fotoğrafları Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün imzasını taşıyor.

Bu çerçevede, sergi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı CerModern'de yapıldı.

Kitaba ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, projenin tarihine not düşmesi açısından kitabı çok önemli gördüklerini, derlenen kitapla serginin kalıcılığını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Doğanay, "Biz Roma izlenimlerini bu kitapla belgeledik ve burada sergilenen eserlerle birlikte görsel kurgusu tamamlandı, kitap da bu açıdan sergiyi ve Roma'yı anlatacak bir esere dönüştü." ifadelerini kullandı.

Kitap tanıtımına gelen ziyaretçilerden sanat tarihçisi Merve Korkmaz da sergiyi birden fazla kez gezdiğini, Ankara'da bu tarz sergilerin olmasını değerli bulduğunu ve kitabı okumak için heyecanlandığını dile getirdi.

Sanatseverler "Rewind / Roma" sergisini 12 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek.