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Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe" sergisi açıldı

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İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergisi açıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da " Göbeklitepe : Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergisi açıldı.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla ziyaretçilerle buluştu.

Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo'nun ev sahipliğindeki serginin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Federico Mollicone, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İtalyan basını da serginin açılışına ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe'yi hem İtalyanlarla hem de Roma'yı ziyaret eden dünya vatandaşlarıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yüzyıllar boyunca dünyanın merkezi olarak kabul edilen Roma'nın simgesi olan Kolezyum'un görkemli atmosferinde, insan medeniyetinin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış olan Göbeklitepe'nin derin ve kadim tarihini sizlerle buluşturuyoruz." dedi.

İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Mollicone de Ankara'da dün TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı karşısında komisyonu ve kendi adına en içten taziye dileklerini iletirken, terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Yazgı, Büyükelçi Gücük, Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Mollicone ve Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Russo, serginin açılış kurdelesini kesti.

Yazgı ve beraberindekiler sergi hakkında Russo'dan bilgi alırken, Prof. Dr. Necmi Karul da Göbeklitepe'ye ilişkin İtalyan konuklara bazı bilgiler verdi.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu.

Açılışta, yaprak sarma, mercimek köfte, baklava, lokum gibi Türk ve ayrıca İtalyan mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kolezyum'daki sergi, 2 Mart 2025 tarihine kadar açık kalacak.

"Bu yapıları birbiriyle artık kardeş yapılar haline dönüştürmeye çalıştık"

Serginin açılışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yazgı, Göbeklitepe'nin UNESCO dünya mirası açısından çok önemli bir alan olduğunu belirterek, binlerce turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe'yi, dünyada binlerce kişi tarafından gezilen Kolezyum gibi özel bir mekana taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yazgı, hem Göbeklitepe'nin hem de Kolezyum'un dünya literatüründe, UNESCO Dünya Mirası'nda çok önemli yere sahip olan iki yapı olduğunu ifade ederek, "Bu yapıları birbiriyle artık kardeş yapılar haline dönüştürmeye çalıştık. Neden? Tarihin sıfır noktası dediğimiz Göbeklitepe ve Roma'nın en önemli yapılarından bir tanesi olan bu içinde bulunduğumuz yapı, birbiriyle artık bir etkileşim halinde. Günlük yaklaşık 30 bin kişinin gezdiği bu özel yerde, buraya gelen turistlere Göbeklitepe'nin ne kadar özel bir yer olduğunu göstermek için İtalyan makamlarıyla gerçekleştirdiğimiz güzel bir projede şimdi beraberiz." diye konuştu.

Yazgı, bu organizasyonda emeği geçen Direktör Russo ve Büyükelçi Gücük'e teşekkür etti.

Göbeklitepe, Kolezyum'da milyonlarca kişiyle buluşacak

Kültür Komisyonu Başkanı Mollicone de kültürel diplomasi sentezi olarak nitelediği bu etkinlikte İtalya ve Türkiye'nin Kolezyum gibi büyüleyici bir yerde bir araya geldiğini belirterek, "Zamanı ve mekanı aşan bu birlik içerisinde arkeolojik ve kültürel diplomasi doğuyor ve onaylanıyor." dedi.

Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Russo da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi antik ve olağanüstü bir arkeolojik alanda açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Russo, antik arenaların her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Kolezyum, geçen yıl İtalya'nın dışında dünyanın dört bir tarafından gelen 12,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Serginin açık olacağı süre boyunca yani bugünden, 2 Mart 2025 tarihine kadar milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilecek. Bu insanlar, dünyanın pek çok farklı ülkesinden ve İtalya'nın içinden gelen ziyaretçiler olacak." ifadelerini kullandı.

"Serginin tasarımı gerçekten başarılı"

Taş Tepeler Projesi yürütücüsü Prof. Dr. Necmi Karul da sergiye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"(Serginin) Kolezyum'da olmasının birçok anlamı var. Kuşkusuz dünyanın en çok bildiği, en çok ilgisini çeken yerlerden bir tanesi Kolezyum. Burada Göbeklitepe sergisinin olması bizim coğrafyamızdaki arkeolojik alanların dünyayla buluşması açısından son derece önemli. Diğer bir önemi de arkeolojik açıdan değerlendirirsek, Kolezyum kendi döneminde, Göbeklitepe de kendi döneminde insanları ilk kez büyük kalabalıklar halinde bir araya getiren yerler. Farklı anlamları da olsa böyle bir misyona sahip iki mekan. Bu mekanlardan biri olan Kolezyum, bu defa Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapıyor."

Karul, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu iki mekanın buluşmasının Roma ile başlayıp, Avrupa'nın başka kentlerine de yayılmasını umduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının böyle bir stratejisi de var. Gelecek yıllarda Avrupa'nın başka kentlerinde, Uzak Doğu'da sergiler yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bunun startı Roma'da, çok anlamlı bir yerde, Kolezyum'da verilmiş oldu. Serginin tasarımı gerçekten başarılı. İlgi uyandıracak bir yer. Öğretici bir içeriğe sahip. Aynı zamanda bir katalog hazırlandı ziyaretçilere dağıtılmak üzere. Bu buluşmanın anlamlı olduğunu, içimize sinen bir sergi olduğunu rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel

Göbeklitepe Diplomasi Güncel Kültür İtalya Sanat Dünya roma

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