Roma'nın Kuruluşunun 2.775'inci Yıl Dönümü Kutlandı

ROMA, 25 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da sanatçılar Roma'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen geçit törenine katılıyor, 24 Nisan 2022. Roma'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için şehirde bir geçit töreni düzenlendi. Efsaneye göre Roma, M.Ö. 21 Nisan 753'te kuruldu. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Xinhua / Güncel